Comment sauver la rivière Loue

À chaque sortie de pêche, le même constat : des poissons morts dans l’eau, victimes d’une bactérie sous forme d’une envahissante mousse blanche sur leurs écailles. La Loue est une rivière malade. En moins de 40 ans, elle a perdu 50 à 80% de ses poissons. Jean-Michel Blondeau, membre du SAMU de l’environnement, suit régulièrement son état de santé. Ce jour-là, il teste le taux de nitrite dans l’eau. Et le résultat est alarmant : "0,5 milligramme. C’est toxique au-dessus de 0,01. On en a 50 fois trop haut.", affirme-t-il. Les principaux fautifs sont l’agriculture et les activités humaines. Lorsqu’ils sont rejetés, les engrais liquides et les eaux usées s’infiltrent dans les sols. Ceux de la vallée de la Loue sont composés de calcaire, une terre minérale qui ne filtre rien. Les rejets terminent directement dans la rivière. Préserver la Loue, c’est la priorité d’Ornans (Doubs), 6 000 habitants. La ville rénove en ce moment une partie de son réseau d’assainissement. Les travaux coûtent un million d’euros, plus six millions pour rénover la station d’épuration, trop vieille et sous-dimensionnée. Au-delà d’Ornans, tout le territoire doit revoir ses pratiques pour dépolluer la rivière. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin