Comment se déroule la primaire LR ?

Dans un peu plus d'une heure, la présidentielle de 2022 aura un nouvel aspirant. Les adhérents Les Républicains ont jusqu'à 14 heures pour départager les deux finalistes Eric Ciotti et Valérie Pécresse. Le résultat sera annoncé par le président du parti Christian Jacob. Notre journaliste Noé Gandillot fait un point sur la situation. Selon lui, le suspense est total. Le seul chiffre connu est celui de la participation. A dix heures, elle était de 76,6%. C'est trois points de plus que pour le premier tour à la même heure. Chaque voix compte dans cette élection, car les résultats étaient extrêmement serrés au premier scrutin. Valérie Pécresse est favorite. Elle a reçu le soutien des trois candidats éliminés. Eric Ciotti, lui, rêve de créer à nouveau la surprise. Interrogé, il se disait serein et plein d'espoir. Les deux finalistes seront présents au siège du parti à 14h30 pour l'annonce des résultats. Ils seront rejoints sur scène par les candidats malheureux Xavier Bertrand, Michel Barnier et Philippe Juvin. Une photo de famille viendra clore cette campagne qui s'est bien déroulée. TF1 | Duplex N. GANDILLOT