Comment se déroulent les vacances confinées en Guadeloupe ?

Partir en vacances durant deux semaines sur une île confinée, c'est surprenant mais c'est le choix de certaines familles. "Notre agence de voyages nous a demandé si on voulait véritablement partir ou pas. On a décidé de partir et franchement, on ne regrette pas pour l'instant", explique le père de famille. Ces Lyonnais ont atterri en Guadeloupe il y a cinq jours, à 7 000 km de chez eux, mais sans pouvoir sortir à plus de dix km de leur hôtel. Ils ont alors pris une habitude, regarder l'itinéraire des lieux à visiter. Direction l'aquarium où on n'a pas besoin d'attestation de déplacement. Après cette visite en toute intimité, même rituel pour aller voir un Fort. Mais cette fois, le confinement les rattrape. Les lieux affichent une fermeture au public. Pour se consoler, direction le restaurant. Ce sera peut-être le dernier des vacances. En effet, à partir de mardi, seule la vente à emporter sera autorisée. Une disposition qui ne perturbe en rien les vacances de la petite famille, dotée d'un grand optimisme. Mais coup de massue, la Guadeloupe vient de restreindre également les activités nautiques commerciales. Le tour en jet ski est annulé. Heureusement, les copains sont là pour remonter le moral des troupes. Et pour les parents, la plage privée de l'hôtel est rien que pour eux.