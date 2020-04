Comment se déroulera le déconfinement de la Lozère ?

Il semblerait que le coronavirus n'a pas voyagé jusqu'en Lozère. Seuls deux cas d'hospitalisation ont été recensés dans ce département le moins peuplé de l'Hexagone. Le processus de déconfinement ne sera donc pas le même que dans les autres localités. En effet, au cœur de la Lozère, rien n'a changé pour les habitants malgré le confinement. Ils s'interrogent néanmoins sur le processus de déconfinement, notamment la reprise scolaire et l'avenir du tourisme.