Comment se faire livrer entre particuliers ?

Créée il y a cinq ans, la plateforme de livraison en ligne permet à des particuliers de livrer vers d'autres particuliers, et c'est gagnant-gagnant. D'un côté, les livreurs se font un petit complément de revenu, de l'autre, les clients paient le service moins cher. Les articles de Nicole Borgnon sont livrés chez elle une heure après sa commande sur Internet, grâce à Vivien Vinet, qui n'est pas un professionnel. Il propose ses services sur la plateforme collaborative à 7,60 euros la livraison. Il va toucher cinq euros sur une demande de livraison qu'il a validé sur son téléphone alors qu'il sortait de chez lui. Pour se rendre au drive du supermarché, il utilise sa voiture personnelle. Et grâce à un code confidentiel, il va pouvoir retirer les articles de sa cliente. Cette activité lui rapporte entre 100 et 150 euros par mois, frais de déplacement compris. Actuellement au chômage, ce complément de revenu est important. Ils sont 150 000 comme Vivien à proposer leur service sur ce site. Des chômeurs, des salariés, des retraités, un deuxième travail encadré par la loi. Cependant, ils ne peuvent pas toucher plus de 400 euros par mois.