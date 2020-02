Comment se forment les tempêtes ?

À 10 000 mètres d'altitude, il y a conflit entre l'air froid qui s'accumule près du pôle et qui descend en haute latitude, et puis l'air chaud qui résiste encore dans le sud. Depuis le début du mois de novembre, ce courant-jet, qui circule d'Ouest en Est, est venu se bloquer au nord de l'Hexagone. Nous sommes restés tout au long de l'hiver dans la partie chaude. Mais sous ce courant d'air rapide et confiné se forment aussi les dépressions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.