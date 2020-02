Comment se portent les résidents français de Shanghai ?

En Chine, les autorités ont étendu les mesures de confinement pour lutter contre le coronavirus. En effet, Shanghai est à son tour devenue une ville fantôme. Pour maintenir leurs activités, les professionnels francophones enchaînent les réunions par téléphone. Quant aux élèves, les interrogations et les devoirs se font à distance. Le quai d'Orsay, lui, suggère aux ressortissants français de quitter le pays s'ils ont en la possibilité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.