Comment s'habiller en respectant l'environnement ?

L'industrie du textile est l'un des secteurs les plus polluants de la planète. Elle est responsable de 10% des émissions de CO2 dans le monde. Les géants de la mode ont pourtant affiché leur volonté de mieux respecter l'environnement. Un texte a été présenté cet après-midi au président de la République. Mais est-il possible de s'habiller vert ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.