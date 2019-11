Comment sont fabriqués les parfums

Des matières premières uniques, parfois rares, permettent d'élaborer des elixirs. Les parfumeurs du monde entier raffolent des fleurs de jasmin qui viennent de Grasse dans les Alpes-Maritimes. Il a fallu de longs mois et des milliers de fleurs pour composer un parfum. Les associations de senteur et les formules sont tenues secrètes. Il y a toujours une part de mystère dans la composition de ces fragrances. De quoi déposer une goutte de rêve sur votre peau. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 novembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.