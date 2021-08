Comment sont préparées les brochettes et les viandes déjà marinées ?

Dès que le soleil pointe le bout de son nez, les Français se ruent sur leur barbecue. Ce samedi, au menu d'une famille, c'est magret de canard. Les stars de l'été ce sont les brochettes et les viandes déjà marinées. Dans un hypermarché d'Amiens, on trouve toutes les marinades : provençales, indiennes, mexicaines, etc. Le chef du rayon boucherie a vu l'évolution du marché. Au fil des ans, la demande n'a cessé de grimper et les industriels de l'agroalimentaire suivent. Mais ces grillades toutes prêtes sont-elles de bonne qualité ? Nous avons sélectionné un poulet à la provençale, des brochettes et des travers de porc. Ensuite, nous les avons présentés à un nutritionniste. Il n'y a rien d'alarmant car tous les produits utilisés sont autorisés. Par contre, le deuxième ingrédient de la recette c'est l'eau, parfois jusqu'à 10%. L'idéal est donc de faire ses brochettes soi-même. Nous sommes allés demander conseil chez le chef d'un restaurant argentin spécialisé dans les grillades au feu de bois. Ici, pas de marinade mais quelques petits trucs d'assemblage.