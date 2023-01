Comment Troyes a renoué avec son histoire textile

Du pull aux chaussettes, à Troyes, on s'habille Made in France ou plutôt Made in Troyes. Berceau du textile français, la ville revient de loin. Il y a trente ans, les usines ferment les unes après les autres, car produire ailleurs coûte moins cher. Sur les trente toujours ouvertes, il y a Petit Bateau, 130 ans d'existence. L'entreprise a traversé des années difficiles, mais elle n'a jamais fermé. Au contraire, elle investit toujours plus, soit deux millions d'euros en 2023, pour des robots par exemple au service des couturières, ou encore un million d'euros pour une imprimante. Investir pour produire plus dans l'Hexagone. La moitié des gammes sont fabriquées dans l'usine, c'était 38% il y a trois ans. Résultat : l'entreprise est plus réactive aux commandes. D'autres usines plus petites ont souffert de la concurrence. Il y a quinze ans, un fabricant de chaussettes se voyait mettre la clé sous la porte. Sa solution est de se démarquer avec du haut de gamme. Il faut maintenant transmettre ce savoir aux nouvelles générations. En quinze ans, le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 25%. Signe que le textile troyen a peut-être trouvé le bon filon. TF1 | Reportage S. Prez, C. Blanquart