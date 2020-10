Comment va se passer la rentrée scolaire après l'assassinat de Samuel Paty ?

Le 2 novembre prochain, les cloches des écoles sonneront la fin des vacances plus tard que prévu. Un report de quelques heures pour permettre aux professeurs de préparer au mieux cette rentrée particulière et notamment parler à leurs élèves de la mort de Samuel Paty. "Ça va servir à préparer les interventions pour qu'elles soient les plus harmonisées possible. Ça permettra également un soutien mutuel et réciproque. Il y a des enseignants qui sont prêts à affronter cette épreuve de la rentrée", explique Franck Collard, président de l'Association des professeurs d'histoire-géographie. Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé ce matin dans les colonnes du JDD qu'"à la rentrée, il y aura un cadre clair pour ne laisser aucun enseignant dans le flou. Le gouvernement souhaite renforcer les principes de l'école et de la République en classe. Une demande qui émane directement des syndicats de professeurs et des parents d'élèves. "En envoyant nos enfants à l'école, nous ne les envoyons pas seulement pour lire, écrire et raconter. On les envoie aussi pour qu'ils apprennent les valeurs du vivre ensemble", souligne Rodrigo Arenas, co-président de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE). Autre mesure de cette rentrée : une minute de silence va être observée dans chaque établissement scolaire du pays. Elle sera conclue par la lecture du texte "Aux instituteurs et institutrices" de Jean Jaurès comme cela avait été le cas lors de la cérémonie d'hommage à Samuel Paty. Une façon d'honorer son travail. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.