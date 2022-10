Combien vaut votre voiture ? un scanner géant estime son prix

Sur le parking de ce supermarché, Maxime a été interpellé par une arche métallique, mais surtout par sa promesse. Elle permet de vendre sa voiture en quelques minutes. En dix secondes, l'extérieur du véhicule est évalué par machine. L'objectif est de lui proposer une offre d'achat. Présent aussi à Lyon et à Marseille, ce concept a été développé par Cédric Bernard, fondateur de Proovstation. Les voitures d'occasion sont très recherchées de nos jours. Alors, son but est de faciliter le processus de revente pour les particuliers. L'automobiliste, 45 minutes plus tard, reçoit par SMS une proposition de 14 000 euros pour sa voiture. Une estimation qui correspond au prix du marché. Si l'offre d'achat est acceptée par l'automobiliste, son véhicule est récupéré et sera envoyé dans un centre de reconditionnement. Un processus en plusieurs étapes aura lieu. Ensuite, le véhicule sera mis en vente sur un site destiné aux professionnels de l'automobile. L'entreprise lyonnaise a déjà vendu 150 scanners dans toute l'Europe. TF1 | Reportage M. Alibert, D. Blondeau