Comment venir à bout des rodéos et courses sauvages ?

Des voitures lancées à pleine vitesse au milieu d’un public déchaîné. Les conducteurs, les spectateurs, sont tous des passionnés de grosses cylindrées qui prennent des risques démesurés. Ces rodéos sauvages, pratiques totalement illégales, rassemblent jusqu’à des centaines de personnes. Toutes viennent pour assister à des courses effrénées sur les routes, sans aucune sécurité. Dans la soirée du 14 avril, l’un de ces rassemblements illégaux a eu lieu sur ce parking d’un centre commercial à Claye-Souilly (Seine-et-Marne), une centaine de voitures sont présentes. Ce sont les restaurateurs, qui ont alerté les forces de l’ordre, et ce n’est pas la première fois. Autour du centre commercial, ces rodéos sauvages inquiètent les clients. Il y a quelques semaines, nous suivions une équipe de gendarmes dans l’Essonne. Tout groupe, comme ces jeunes stationnés sur un parking, en image, est contrôlé. En un an, les forces de l’ordre ont mené 350 interpellations et 7 000 verbalisations. Conducteurs et organisateurs des rodéos sauvages risquent jusqu’à cinq ans de prison et la confiscation du véhicule. TF1 | Reportage I. Bornacin, V. Topenot, L. Lassalle