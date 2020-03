Comment vit-on le confinement dans les zones blanches ?

En cette période de confinement, les inégalités sociales semblent démultipliées. Prolongée pour deux semaines supplémentaires dans l'Hexagone, cette mesure est devenue une source d'inquiétudes pour les habitants dans les zones blanches qui ne reçoivent ni Internet ni les réseaux de téléphonie mobile. Illustration à Escource et à Castets dans les Landes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.