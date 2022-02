Comment Vladimir Poutine a reconstruit la deuxième armée du monde

Des sous-marins hors d'usage et abandonnés. EN 2003, le centre de la Flotte du Nord en Russie sur la mer de Barents est devenu après la Guerre froide le symbole d'un arsenal militaire en pleine décrépitude. Rien de commun avec les blindés et les équipements de dernière génération qui sont entrés en Ukraine depuis trois jours. Vladimir Poutine a profité de ses 20 ans au pouvoir pour faire de l'armée sa priorité avec des budgets militaires qui ont bondi de 15 milliards d'euros en 2000 à 60 milliards en 2020. Avec 900 000 hommes, on est loin des six millions du temps de la Guerre froide. Mais l'armée russe d'aujourd'hui est plus professionnelle et beaucoup mieux équipée. "La Russie est assez largement en avance par rapport à l'Occident. Je cite clairement les armes dites hypervéloces dont nous ne disposons pas. Des armes qui vont à 27 000 km/h, ça peut être équipé d'armes nucléaires et de charges conventionnelles", souligne le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de Guerre et professeur de stratégie à Sciences-Po. L'arsenal est montré chaque 9 mai sur la place Rouge pour la fête de la victoire sur l'Allemagne nazie. En 2018, certains équipements défilaient pour la première fois. Ils ont pourtant été utilisés pour les combats en Géorgie en 2008 et en Syrie surtout en 2015. Démonstration de force et entraînement de troupes à la guerre conventionnelle que la Moscou n'a jamais délaissé. Vladimir Poutine n'hésite pas à se mettre en scène. Il y a tout juste un mois, il a assisté en personne en Biélorussie aux exercices des troupes russes. TF1 | Reportage I. Marie, C. Marchina