Comment Vladimir Poutine réécrit l'Histoire

Célébration patriotique à trois heures de route de Moscou. Dans la foule, des écoliers, des riverains et quelques militaires à la retraite sont rassemblés devant la statue du soldat soviétique inaugurée il y a deux ans par Vladimir Poutine. Un monument symbole de la résistance russe pendant la Seconde Guerre mondiale. Tous répètent le discours des autorités : "C'est le monument dédié aux soldats libérateurs de l'Europe en 1945. En Ukraine, il y aussi une opération pour la libération, c'est pour ça que nous sommes rassemblés ici". "C'est un lien entre les générations ; il y a eu ici une bataille sanglante pour protéger l'Union soviétique. On doit se souvenir de nos morts pour ne plus jamais connaître la guerre". Ces cérémonies sont courantes en Russie. La victoire de 1945 et le sacrifice des soldats soviétiques sont célébrés toute au long de l'année. Les autorités prennent l'histoire du pays très au sérieux. La Société de l'histoire de la Russie est dirigée par le patron du renseignement Sergueï Narychkine, celle d'histoire militaire par le chef des négociateurs russes en Ukraine Vladimir Medinsk et la Société de géographie par le ministre de la Défense, le général Sergueï Choïgou. Et le président d'honneur n'est autre que Vladimlir Poutine. En clair, l'État russe a le monopole de l'histoire. Une Histoire qui réhabilite Staline, minimise les purges et l'entente de 1939 entre l'Allemagne nazie et l'URSS. Au musée de la Victoire à Moscou, des salles immersives permettent aux Moscovites de revivre la bataille de Stalingrad ou la libération de l'Europe par l'ArMée rouge. Et dans la salle d'honneur du bâtiment, récit en images de l'agression nazie et du combat des Russes victorieux avec quelques adolescents. Au cours de leur éducation militaire, c'est ici que ces cadets viennent prêter serment : "fidélité à la patrie". Un récit national décrit par les autorités comme sacré. TF1 | Reportage J. Garro, M. Merle