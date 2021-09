Comment Vladimir Poutine verrouille les élections en Russie

À la Commission centrale des élections à Moscou, il est possible de surveiller les opérations de vote partout sur le territoire. On pourrait y découvrir les techniques discrètes et particulières pour voter, ou bien filmer par des observateurs une manière de bourrer les urnes, ou encore les intimidations quand il s'agit de faire sortir ou disparaître plus ou moins discrètement des bulletins de vote. Tout semble bon pour peser sur l'électeur et gagner des voix. À Saint-Pétersbourg par exemple sur cette liste, dans une circonscription, sont apparus des homonymes qui sont aussi des sosies de candidats officiels de l'opposition. De quoi au mieux rendre perplexe les électeurs et au pire diluer les voix et assurer la défaite du candidat visé. Le principal leader de l'opposition Alexeï Navalny est en prison depuis des mois. Son parti, interdit pour extrémisme, proposait une application pour informer et orienter les électeurs, faire le candidat le mieux placé face au parti présidentiel. Mais à la demande du Kremlin, après des menaces sur certains employés, cette application a tout simplement été supprimée des réseaux par Apple, Google et Telegram, la messagerie russe. Le pouvoir semble craindre ces législatives. Les commentateurs politiques estiment que Vladimir Poutine sera obligé d'accepter les résultats de cette élection face à une population qui ne tolérera plus ni triche ni nouvelle manipulation.