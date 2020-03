Comment vont fonctionner les transports à partir de lundi ?

La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a annoncé qu'"il n'y aura pas d'arrêt brutal et complet des transports". Selon la SNCF, sept trains sur dix vont circuler ce lundi. Mais le lendemain, seul un TGV sur deux et deux TER sur trois, en moyenne, seront disponibles au fil de la semaine. Le gouvernement a également insisté sur le renoncement des transports non essentiels, même si les gares ne seront pas fermées.