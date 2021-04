Comment vont se dérouler les funérailles du prince Philip ?

La troupe royale sera dans la cour de Windsor pour accueillir le cercueil du prince Philip. Reflets de son passé de vétéran auquel ce dernier était très attaché, ses funérailles auront une tonalité et une précision très militaires. Le prince a lui-même minutieusement préparé cette cérémonie d'adieu. Il a sélectionné ses médailles, les textes religieux et conçu un 4x4 Land Rover pour transporter son cercueil. Les quatre enfants de la reine Élisabeth et du prince Philip seront en procession derrière la voiture. Au troisième rang, William et Harry marcheront au même niveau, mais leur cousin prendra place entre eux et gardera même Harry à distance autour du cercueil. La reine fermera la procession en voiture. A 15h40, la fanfare des Grenadier Guards dont le prince Philip a été colonel pendant 42 ans mènera cette procession de huit minutes dans l'enceinte du château de Windsor jusqu'à la chapelle Saint-Georges. Le cercueil arrivera en haut des marches au son de l'hymne national puis, des cornemuses de la Royal Navy. A seize heures précise, une minute de silence sera observée dans toute la Grande-Bretagne. Quid de la cérémonie religieuse ?