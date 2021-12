Comment vos jouets sont-ils testés ?

Malmenés, brutalisés et même brûlés, ce n'est pourtant pas une séance de torture pour ces peluches. Il s'agit simplement d'une batterie de tests pour les mettre à l'épreuve et vérifier qu'elles ne présentent aucun danger pour les enfants. Cet endroit qui pourrait ressembler à l'enfer des jouets est en fait un laboratoire de la répression des fraudes. Exceptionnellement, nous avons pu assister à ces tests. Dans la vidéo en tête de cet article, Fabien Brissez, technicien au service commun des laboratoires DGDDI et DGCCRF (SCL) à Lille (Nord), nous montre le processus d'un essai de résistance pour un jouet. À la fin, le test est validé. Et le jouet a le droit de porter le marquage CE, une norme qui indique que le produit est conforme aux exigences européennes. Mais tout ne se passe pas toujours aussi bien. Le cas contraire peut bien se produire. Et la défaillance sera rapportée au service d'enquête. Le marquage CE concerne les jouets mais aussi l'électroménager et les objets électroniques. Et vous, y avez-vous été attentifs lors de vos achats de Noël ? Les avis sont partagés d'autant plus que cet affichage n'est pas toujours facile à repérer. Mais il est important d'y faire attention car ce marquage est de plus en plus victime de contrefaçon notamment sur les sites de vente en ligne. Les faux sigles sont souvent mal imités selon certains spécialistes. En cas de doute, vous pouvez vous rendre sur le site "Rappel.conso.gouv.fr" qui répertorie les produits signalés défectueux. TF1 | Reportage L. Kebdani, T. Leproux