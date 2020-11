Commerce en ligne : Amazon est-il le roi en France ?

Amazon, le géant américain de la distribution en ligne, tente de séduire nos compatriotes. D'ailleurs, les sites de commerce en ligne sont les grands gagnants de ce nouveau confinement. Mais, depuis deux semaines, Amazon, certes toujours leader, perd des parts de marchés. Le consommateur est-il en train de changer ses habitudes ? Nos concitoyens font de la résistance. Les sites, comme Fnac, Rakuten ou Cdiscount volent des parts de marchés au géant Amazon. Cdiscount vient même de lancer une rubrique réservée aux commerçants français. Et les ventes y explosent à plus 60% depuis le reconfinement. La directrice générale de Cdiscount, Marie Eve précise : "On voit bien avec la période que nous traversons que le digital est un très bon relais. Aujourd'hui, seulement un tiers des commerçants français ont une présence en ligne. Il est temps vraiment d'accélérer." Pour aider les petits commerçants à vendre en ligne, une aide de 500 euros leur est proposée par l'Etat, pour créer leur site internet.