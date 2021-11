Commerce en ligne : comment les géants Amazon et Alibaba s’affrontent en Europe

Une salle parisienne de 20 000 m². Sur scène, des stars internationales et partout autour, des stands pour amuser les 10 000 spectateurs. Tout ça pour faire la publicité de produits vendus en ligne. Mais qui est donc l'organisateur d'une soirée si gigantesque ? Son nom, Aliexpress. Vous ne le connaissez peut-être pas, pourtant, c'est une des plus grosses entreprises chinoises. Une sorte d'Amazon asiatique qui vend toutes sortes d'articles en ligne. Aliexpress est le site de vente en ligne numéro un en Chine. Là-bas, il s'appelle Alibaba et compte 800 millions de clients. Il est aussi un des premiers dans plusieurs pays de l'Asie du Sud ou d'Europe de l'Est. C'est ce qui fait de lui le principal concurrent de l'Américain Amazon, leader lui en Amérique du Nord, mais aussi en Europe de l'Ouest, en Inde et au Japon. La guerre européenne des deux géants a commencé. Dans ses locaux flambant neuf en plein cœur de Paris, le directeur général Français d'Alibaba ne cache pas ses ambitions. Pour conquérir l'Hexagone, Aliexpress s'adapte au marché. Le géant compte bien casser son image de site marchand made in China. La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus. TF1 | Reportage M. Poissonnet, S. Maloiseaux