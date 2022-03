Commerce en ligne : une France couverte d'entrepôts ?

C'est sur une friche industrielle, à seulement quelques kilomètres du centre-ville de Mer (Loir-et-Cher), que trois nouveaux entrepôts logistiques sont prévus. Ces plateformes s'ajouteront aux douze déjà construites sur la commune. pour les habitants, ce nouveau projet est celui de trop. "On veut bien qu'il y ait des industries dans la zone industrielle. Mais ce qu'on veut, ce ne sont pas des entrepôts logistiques, mais des usines "Made in France" qui font des produits manufacturés pour les Français", explique Noé Petit, habitant de Mer (Loir-et-Cher). Dans ces entrepôts, on stocke mais on ne fabrique rien. Leur activité est facilement délocalisable vers d'autres zones logistiques. Dans le village, les habitants manifestent leur mécontentement. "Je suis profondément contre ces projets qui détruisent des terres agricoles, la biodiversité et qui ne construisent pas une économie pérenne", s'exprime une senior. Partout en France, le Covid et les confinements ont accéléré l'essor du commerce en ligne, et avec lui ces plateformes logistiques. Mais à qui profitent ces entrepôts ? Permettent-ils de redynamiser les territoires ? Éléments de réponse dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Deschateaux