Commerce : les centres-villes en quête d'un second souffle

Ce sera l'un des enjeux des municipales de cette année 2020, redynamiser les centres-villes menacés par la disparition des commerces au profit des grandes zones commerciales en périphérie. Alors, le maire de Brignoles (Var) en a fait son cheval de bataille avec un plan de 50 millions d'euros pour repeupler les rues commerçantes et faire revenir les commerces de proximité.