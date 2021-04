Commerces : des fermetures qui passent mal

Il est 19H et les rideaux de fer des commerçants sont baissés, et ils le resteront pour tout le mois d'avril minimum. Fin de journée pesante, même si tout l'après-midi, les clients fidèles de cette commerçante à Clermont-Ferrand sont venus faire leur tout derniers achats, comme une marque de soutien bienvenue. À 50 km de là, dans la petite commune de Ghannat, comme dans n'importe quelle ville de France, les commerces non-essentiels doivent fermer leur porte dès ce soir. Ses 6 000 habitants ne s'attendaient pas à un troisième confinement. Le département de l'Allier comptait hier 64 personnes hospitalisées, c'est vingt fois moins que dans le Nord ou dans les Bouches-du-Rhône. Alors, plier boutique est difficile à accepter. Avec le printemps, Vanessa vient tout juste de renouveler une grande partie de son stock. Un investissement conséquent à la hauteur du manque à gagner à venir. Une situation insupportable pour cette commerçante indépendante. Une situation d'autant plus difficile que pour de nombreux magasins en milieu rural, le click and collect n'a jamais été une solution pour palier la fermeture de leur commerce.