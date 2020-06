Commerces : les mesures anti-Covid coûtent cher

Vous avez peut-être remarqué une hausse des prix dans les commerces. Non seulement, les gérants doivent rattraper leurs pertes, mais ils ont aussi bien souvent répercuté une partie des frais liés aux mesures sanitaires. Étant donné que les prix sont libres sur notre territoire, un professionnel est donc libre d'augmenter ces prix comme il le souhaite. Sa seule obligation est d'en informer le consommateur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H u 05/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.