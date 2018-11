Les commerces marseillais impactés par le mouvement des gilets jaunes

On compte près de 200 enseignes commerciales à Marseille. Depuis le début de la manifestation des gilets jaunes, ces dernières ont traversé une semaine difficile. Celle du 17 novembre 2018 a fait baisser leur chiffre d'affaires de 40%. De leur côté, les gilets jaunes se mobilisent pour expliquer le but de leurs revendications aux automobilistes et aux clients de ces zones commerciales. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.