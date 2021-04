Commerces, services, administrations : ils se rapprochent des habitants… en bus

Accepteriez-vous d'essayer vos lunettes sur le parking d'un centre commercial, entre une place de stationnement et des caddies. Certains clients ne semblent pas franchement gênés par l'idée. Maxime Balouzat, opticien dans la région lyonnaise, est le propriétaire de ce commerce d'un nouveau genre. Il a dépensé 25 000 euros pour acheter et aménager un vieux camion. Depuis plusieurs semaines, sa boutique située à l'intérieur du centre commercial est fermée à cause du Covid-19. Alors, il s'est installé en plein air sur le parking, à 200m à peine de son premier magasin. Maxime Balouzat n'est pas le seul à faire rentrer son commerce dans un camion. Ces jours-ci sur les routes de France, vous pourriez par exemple croiser un toiletteur pour chiens, un pressing ambulant, un supermarché à quatre roues, ou encore une salle de sport itinérante. Appelée "Fit Truck", cette dernière ne fait à peine que 22m³. Mais elle a de quoi faire suer les clients avec en prime une vue imprenable sur la campagne meusienne. La séance y coûte 45 euros. Le Covid n'est pas toujours la raison d'être de ces camions. Un guichet de services publics mobile a ainsi vu le jour pour permettre aux habitants d'y faire toutes leurs démarches administratives. Ce camping-car parcourt les villages de l'Yonne. En quelques semaines, presque 200 personnes ont profité de ce nouveau service. Le département envisage déjà d'acheter un second camion pour se rapprocher encore un peu plus de ses habitants.