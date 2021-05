Commerces : tout faire pour écouler les stocks

Des sacs plein les mains, des fils d'attente interminables, des promotions en vitrine... Dans les magasins d'usine à Aubergenville dans les Yvelines ce samedi après-midi, il y avait de très bonnes affaires. Un petit air de solde avant l'heure, puisque de nombreuses marques y rassemblent tous leurs invendus du confinement. Dans la réserve d'un magasin, ça déborde même. D'habitude, le gérant vend ses articles avec 30 % de remise. Mais avec autant d'invendu, il va plus loin. Et cela fonctionne, car leur chiffre d'affaires a triplé depuis la réouverture. Cette stratégie permet aux enseignes de ne pas sacrifier complètement leurs marges. Un circuit de revente que n'ont pas en revanche la plupart des petits commerces indépendants à Versailles. Eux aussi, ils ont du stock, mais ne peuvent pas se permettre de baisser les prix dès maintenant. Le bilan est donc forcément plus mitigé depuis la réouverture. Mais ces commerçants préfèrent attendre les soldes qui auront lieu le 23 juin prochain pour écouler leurs marchandises.