Commerces vandalisés : les assureurs vont-ils se montrer conciliants ?

Cette opticienne de Lille( Nord) a écrit un message à son assurance quelques heures seulement après le saccage de sa boutique, il y a plus d’une semaine. Ce vendredi matin, elle vient tout juste de recevoir une réponse. Des dégradations et de nombreuses lunettes volées, elle chiffre actuellement son préjudice à plus 30 000 euros. Elle estime être un peu perdue face au manque d’information sur les démarches à suivre. À Marseille (Bouches-du-Rhône), cet horloger, lui, tente de comprendre avec les conseils d’un courtier les clauses de son contrat d’assurance. Savoir notamment si les émeutes et le vandalisme sont pris en charge. À savoir que tous les contrats ne sont pas les mêmes, ils varient selon les assurances et les clauses. Le gouvernement incite les assurances à soutenir les professionnels touchés, car à cela s’ajoute la perte d’exploitation pour des commerçants qui doivent désormais fermer leurs boutiques. Plus de 1 000 commerces seraient été touchés par les émeutes sur tout le territoire. TF1 | Reportage L. Huré, V. Lamhaut, R. Asencio