Commerces, voitures, bâtiments : qui va payer ?

Les dégâts se chiffreront sans doute en dizaines de milliers d'euros. Yassine Jaabar, pâtissier, doit déjà penser à la reconstruction de sa boulangerie en région parisienne. Elle a été pillée la nuit du vendredi 30 juin par plusieurs jeunes. La vidéosurveillance montre les scènes. Les travaux sont pris en charge par les assurances, mais son contrat plafonne le remboursement de sa vitrine à 10 000 euros. Il craint que les travaux lui coûtent bien plus cher que cela. Son assureur compensera aussi la perte d'activité pendant les travaux, mais les commerçants n'ont pas tous un tel contrat. Pour les aider, le ministre de l'Économie a annoncé aujourd'hui un report du paiement de leurs charges. Il propose aussi d'allonger la période des soldes et demande aux assureurs de réduire leurs franchises. Qu'en est-il pour les propriétaires de voitures incendiées ? Les contrats d'assurance de base ne couvrent pas les dégâts, mais il existe certains moyens d'être indemnisé. Pour cela, il faut s'adresser à la préfecture. Se retourner contre l'État, c'est aussi ce que peuvent faire les mairies quand leurs bâtiments sont incendiés. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage B. Augey, C. Vartagnan, A. Ponsard