Communauté polonaise : des supporters partagés

La communauté polonaise fête aujourd'hui la Sainte-Barbe, la sainte patronne des mineurs. Alors ici, tout le monde est à la fête, premier frisson aux moments des hymnes chantées à l'unisson des joueurs. Au milieu des verres et des assiettes du banquet, les tablettes et les téléphones portables trônent. Les Polonais y croient. "C'est compliqué pour l'instant pour les Français. Ils ont du mal à se positionner", commente l'un d'entre eux. Mais Olivier Giroud marque le premier but, pas de quoi les démoraliser. "1 - 0 en première période, ce n'est pas grave. Tout peut changer", lance un supporter polonais. Deuxième période, changement de décor, nous sommes sur le marché de Noël de Dourges. Un écran géant a été installé. La communauté polonaise s'est même habillée pour l'occasion, dans les costumes traditionnels. Mais à deux reprises, Kylian Mbappé douche les espoirs polonais. " C'est dommage, mais les Polonais ont déjà fait un beau parcours en sachant qu'ils se sont plus qualifiés en huitième depuis 1986. C'est déjà une belle performance", s'exprime un supporter polonais. Un but sur penalty de Lewandowski sauve l'honneur des Polonais. Le score final est de 3 - 1. Désormais, la communauté polonaise va soutenir la France comme un seul homme. TF1 | Reportage S. Hembert, G. Delobette