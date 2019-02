Taxer la pub peut rapporter gros aux communes

Les maires ont beaucoup reproché la baisse de la dotation de l’État. Pour continuer à faire fonctionner leurs communes, certains ont exhumé une loi de 2008. Elle permet de taxer les panneaux publicitaires et les enseignes de plus de sept mètres carrés pour réduire la pollution visuelle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.