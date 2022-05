Compagnies aériennes : des sièges d'avions tout confort

À Issoudun, l'entreprise "Safran Seats" emploie 1 100 salariés pour concevoir de A à Z tout type de sièges, quelle que soit la demande du client, du plus simple au plus complexe, même le siège du pilote. À travers, le monde, près de 150 compagnies se fournissent dans cette usine, comme l'explique le PDG Vincent Mascré au micro du 20H de TF1. Depuis l'année 2021, cette entreprise est le numéro un mondial du secteur. Elle a été fondée en 1944 à Issoudun dans l'Indre par Robert Maréchal. Au départ, la société fabrique des réservoirs de carburant pour l'aviation. Puis, elle se spécialise dans les sièges d'avion dans les années 60. Luxueux, ils sont devenus au fil du temps ultra perfectionnés, avec des tablettes, des accoudoirs et nombre de boutons qui nécessitent toujours plus de câbles. Précision, dextérité... Ce sont autant de qualités essentielles nécessaires pour travailler dans cette entreprise. Des sièges d'avion y sont encore dessinés à la main avant d'être réalisés en 3D sur ordinateur. Une designer de l'usine d'Issoudun a participé à la conception de la nouvelle cabine d'Air France dévoilée il y a quelques semaines à la Tour Eiffel. Face à la concurrence américaine et allemande, la directrice de la compagnie a tranché en faveur d'Issoudun. Ce savoir-faire français s'exporte. Dans le monde, un tiers des sièges d'avion provient aujourd'hui d'Issoudun. TF1 | Reportage P. Gallaccio, E. Berra, D. Vincenot