Compagnies aériennes : grande révision pour les avions confinés

La plupart des avions d'Air France n'ont pas volé depuis plus de huit mois. Alors, forcément, à quelques semaines des vacances de Noël, des mécaniciens s'activent pour les sortir de leur sommeil. Il faut refaire certains joints de la carlingue, et vérifier aussi tous les recoins de l'appareil. Depuis le cockpit, ces techniciens contrôlent tous les systèmes informatiques. Mais au moment de tester les moteurs, si l'on constate une panne, il faut rapidement trouver l'origine. "Là, il faut rechercher, il faut s'adapter, il faut regarder la documentation. On a de la documentation en numérique sur les tablettes", explique Stéphane Pescher, technicien maintenance - Air France. Pour préparer un avion cloué au sol depuis longtemps, il faut quatre jours de travail avec 45 techniciens. Au total, la compagnie Air France va remettre en service 31 avions. "Il faut du temps pour faire les essais. On a peut-être trouvé des pannes sur les circuits, remplacé les équipements. Il faut que nos lignes de produits puissent nous fournir les pièces détachées en temps et en heure pour être sûr de répondre aux besoins de Noël", souligne Hervé Monamy, responsable maintenance Long-Courrier - Air France. Dès la mi-décembre, la compagnie aérienne va rouvrir plusieurs lignes suspendues, comme Lille-Marseille ou Strasbourg-Bordeaux. De son côté, Corsair, autre compagnie française, veille à intensifier ses liaisons Outre-Mer. Elle équipe tous ses avions de revêtement virucide. Le but est de rassurer et convaincre les Français de voyager à nouveau. "Les avions sont dotés de filtres qui sont capables de filtrer des virus et des bactéries, des particules minuscules, avec un taux de ventilation qui est très très élevé. Ce qui empêche aussi aux passagers de se contaminer l'un et l'autre", précise Enea Fracassi, directeur technique - Corsair. Depuis une semaine, les réservations de billets d'avion pour les vacances de Noël ont été multipliées par quatre.