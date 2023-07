Comparutions immédiates : quelles sanctions pour les émeutiers ?

Vous ne les verrez pas, mais sur le banc des prévenus, au tribunal judiciaire de Nanterre, vendredi, une vingtaine de jeunes âgés de 18 à 31 ans. Ils sont jugés en comparutions immédiates pour dégradation, rébellion et violence sur policiers. La plupart d'entre eux peinent à se défendre. Les prévenus ne sont d’ailleurs pas tous connus des services de police. "C’est la première fois que j’allume un mortier et c’est la dernière fois", affirme Yamadou, 21 ans, condamné à quatre mois de prison ferme pour tir de mortier. "J’aurais mieux fait de rester avec ma mère", confesse Amaury, 22 ans, condamné à six mois de prison ferme pour violence sur policiers. "Le dénominateur commun à ces trois jours d’émeutes, c’est la jeunesse", explique Me Morad Falek, avocat au barreau de Paris. Avant treize ans, un jeune ne peut être reconnu coupable d’infraction. C’est après son treizième anniversaire que sa responsabilité pénale est engagée. Dans tous les cas, chez les enfants, les condamnations gardent une vocation éducative. En revanche, leurs parents demeurent responsables. Charge à eux d’indemniser d’éventuelles victimes. Cette nuit à Paris, 20% des gardes à vue concernaient des mineurs. TF1 | Reportage S. Millanvoye, G. Brenier, S. Deperrois