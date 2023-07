Comparutions immédiates : quelles sanctions pour les jeunes interpellés ?

Partout, en métropole, des tribunaux s'animent en plein week-end, pour des audiences en comparutions immédiates. Maître Ballal Dilawar, avocat au barreau de Paris, va aller y défendre Kylian, 18 ans, qui a participé au pillage d'un magasin de sport parisien. L'argument scolaire apporté, une peine de deux mois avec sursis, un casier judiciaire qui reste vierge, Kylian pourra terminer son BTS. À Nanterre en revanche, ce sont des actes de dégradation, de rébellion, de violence sur policiers qui sont jugés. " C'est la première fois que j'allume un mortier et c'est la dernière fois," affirme Yamadou, 21 ans, son tir lui vaut quatre mois ferme. "J'aurais mieux fait de rester avec ma mère." confessa Amaury, 22 ans, condamné à six ferme pour violence sur policier. Pour un troisième, c'est même onze mois. Son père lui cherche des circonstances atténuantes. Il n’y a pas des comparutions immédiates en revanche pour les mineurs. Avant treize ans, un jeune ne peut être reconnu coupable d'infraction, c'est après son treizième anniversaire que sa responsabilité pénale est engagée. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Millanvoye, G. Brenier, C. Emeriau