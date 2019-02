Les compléments alimentaires sont-ils bons pour la santé ?

Souvent à base de plantes, ces produits sont naturels, mais ils ne sont pas forcément bons pour la santé. Certaines plantes contiennent des substances actives comme tous les médicaments et font courir un risque de surdosage ou d'interaction avec d'autres traitements. L'académie de pharmacie met les consommateurs en garde contre leur achat, sans les conseils de spécialiste. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.