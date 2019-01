Compléments alimentaires : les ventes s'envolent pendant l'hiver

Vingt pourcents de la population suivent des cures à base de compléments alimentaires. Les plus consommés sont ceux qui favorisent le sommeil, la digestion et l'entretien des articulations. Le marché pèse près d'1,8 milliard d'euros. Malgré cet engouement, la vigilance doit être de mise. Certains compléments, pris en continu, peuvent être dangereux. Avant d'en prendre, il vaut mieux consulter un médecin ou demander conseil auprès d'un pharmacien. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/01/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.