"Compromis" avec Pierre Arditi et Michel Leeb au Théâtre des Nouveautés

Pierre Arditi et Michel Leeb se produisent au Théâtre des Nouveautés dans une pièce intitulée "Compromis" signée Philippe Claudel. Celle-ci raconte l'histoire d'une amitié de longue date qui va tourner au règlement de comptes à l'occasion de la vente d'un appartement. Une pièce où les deux comédiens jouent leurs rôles respectifs avec plaisir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.