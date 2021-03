Concert des Enfoirés : dans les coulisses du grand show

Certes, il n'y aura pas de concerts cette année, mais cela n'est pas suffisant pour décourager les artistes présents lors de ces nouvelles retrouvailles. Cette fois, ils sont au service d'un grand show télé pour lequel il faut malgré tout aller très vite. De Patrick Bruel à Jean-Louis Aubert, en passant par Sébastien Chabal, les 46 personnalités présentes pour cette nouvelle édition redoublent d'efforts face à une situation exceptionnelle, avec comme mot d'ordre atteindre l'objectif de l'année dernière, soit sept millions de repas distribués. Des chansons interprétées dans des décors spectaculaires, mais aussi des sketches en soutien direct à la cause. Derrière le rire, un rendez-vous incontournable face à une réalité toujours aussi difficile. "C'est l'année idéale pour se dire, je ne viens pas. Mais il y a de plus en plus de gens qui sont à la rue. Donc, il faut vraiment se mettre une pile et il faut y aller" souligne Michaël Youn. En 2020, Les Restos du cœur avaient récolté près de 16 millions d'euros grâce notamment à l'engagement de dizaines de bénévoles et de ces artistes qui parient tous sur un grand retour du public l'année prochaine pour encore une fois un show exceptionnel.