Concert des "Enfoirés" : Kylian Mbappé, Thomas Pesquet… les nouveaux venus du cru 2022

Des invités exceptionnels, des moments de communion, ce vendredi soir, Les Enfoirés font leur show, le 37e du nom avec des nouveaux venus tout aussi engagés que leurs aînés. En quatre jours, il a fallu répéter et enregistrer 22 tableaux avec un impératif : ne jamais se prendre au sérieux. Une ambiance chaleureuse. Pour Kylian Mbappé, footballeur, c’est la deuxième fois qu’il s’engage pour cette cause qui lui tient à cœur. “On sait qu’il y a plus d’un million de personnes qui ont des problèmes pour se nourrir. Je suis vraiment là pour aider, pour donner de ma personne”, précise-t-il. “C’est ça qui est bien. C’est de se rencontrer. Les musiciens, moi, je suis plutôt scientifique-technique, des sportifs, des acteurs. On est tous habitué à rester dans nos mondes à nous. Mais là, on casse un peu nos barrières. On échange énormément. C’est trop bon”, souligne Thomas Pesquet, l’astronaute. Thomas Pesquet, lui, participe pour la première fois à ces deux heures et demie de concert. En 2021, la vente de CD et de DVD avait permis aux Restos de collecter un peu plus de 15 millions d’euros. T F1 | Reportage C. Auberger, R. Goichon, Q. Danjou