Concert-test dans la fosse de Bercy avec 5 000 spectateurs

C'était un évènement historique. Le premier concert debout en France depuis plus d'un an. Ce samedi soir, Indochine se produisait à l'AccorHotels Arena. À la fois spectacle et expérience scientifique. Deux heures avant, l'impatiente dans la file d'attente. Tous avaient en main, une enveloppe bleue qui contenait un test salivaire réalisé ce samedi. Les spectateurs ont aussi fait un test de moins de 72 heures. Pour participer au concert, il fallait avoir entre 18 et 44 ans et ne présentant aucune comorbidité. Mais surtout, il fallait être sélectionné, faire partie des 7 500 chanceux. 2 500 étaient chez eux devant leur télévisons. Les 5 000 autres tirés au sort sont dans la fosse, tous masqués et sans distanciation. Constance Delaugerre, professeur au service de virologie de l'hôpital Saint-Louis explique si un rassemblement, un concert sans distanciation physique génère un risque plus important que de ne pas venir au concert. "C'est cela qu'on va chercher à mesurer en comparant deux groupes", ajouta-t-elle. D'ailleurs, d'autres concerts-tests plutôt concluants ont eu lieu ces derniers mois en Espagne, Angleterre et aux Pays-Bas.