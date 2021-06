Concert-test : la sélection des participants

Yann est fan du groupe Indochine. Il est venu de Roubaix (Nord) pour tenter d'apercevoir le chanteur d'un concert auquel il n'assistera pas. "Je n'ai pas eu la chance d'être sélectionné. Pour ceux qui sont sélectionnés, tant mieux pour eux et c'est une belle chance de refaire un concert. A nous, ça nous manque. Mon dernier concert, il date de février 2020 et ça commence à faire long", lance-t-il. Depuis mercredi dernier, les heureux élus sont passés par une sélection sanitaire dans l’enceinte même de l'Accor Arena. Au total, 7 500 participants ont dû se présenter pour effectuer un test antigénique. Indispensable à l'expérience, un résultat négatif de moins de 72 heures. Quant au profil des candidats, avoir entre 18 et 44 ans et ne présenter aucun signe de comorbidité. Sur cette sélection, 5 000 personnes tirées au sort assisteront au concert en position debout, port de masque obligatoire, mais sans distanciation physique. Concrètement, quel est l'objectif de cette expérience ? Comment va-t-elle être réalisée ?