Concours : des cheffes à la baguette

Il n'existe plus beaucoup de métiers réservés aux hommes. Mais certaines professions comme les chefs d'orchestre font figure de forteresse. Les femmes ne représentent que 6% des effectifs dans le monde. Un chiffre qui descend à 4% en France. L'une d'elles a décidé de créer un concours 100% auquel notre équipe a assisté.