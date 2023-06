Concours fusées : les ados s'affrontent

Une cinquantaine de centimètres, mais elles ont tout des vraies, comme les équipes d’adolescents chargées de les lancer. Les fusées de la compétition internationale du Rocketry Challenge ont été conçues avec beaucoup d’attention. Mais côté français, ces jeunes landais n’ont pas oublié système D et recyclage. Chaque projectile emporte un passager : un œuf cru à récupéré intact à l’issue du lancement, sous peine d’élimination. Pour cette grande finale, les Français affrontent les Japonais, les Anglais et les redoutables Américains. Toutefois, elle affiche la sérénité des pros. Quelle que soit la nationalité, l’assurance ne résiste pas au tir et à ses obligations : altitude de 259 mètres et temps de vol de 42 à 45 secondes. À chaque édition, le salon du Bourget accueille ce défi et départage les apprentis astronautes. Résultats : les Etats-Unis ne sont plus en course, les Britanniques l’emportent et les Français sont vice-champions du monde. Pas mal pour leur collège René Soubaigné, de 250 élèves, et leur commune de Mugron, à peine 1 300 habitants. TF1 | Reportage O. Santicchi, T. Valtat, B. Chastagner