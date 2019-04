Concours Lépine : que sont-ils devenus ?

En 2014, c'est un boulanger de Moselle qui l'a remporté avec sa machine à pain frais qui se vend très bien aujourd'hui. Tout a commencé il y a vingt ans lorsqu'il a cherché et trouvé comment précuire des baguettes pour pouvoir ensuite les réchauffer dans une machine. Ses inventions sont installées pour la plupart dans l'Hexagone, mais aussi à l'étranger. Jean-Louis Hecht a posé sa 140ème machine ce vendredi 26 avril. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/04/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.