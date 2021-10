Concours Lépine : focus sur les innovations pour dépenser moins

Cette année 2021, plusieurs inventeurs du concours Lépine nous aident à faire des économies. Imaginez par exemple un gestionnaire de douche permettant de choisir par avance le volume d'eau que vous souhaitez utiliser. Un bracelet connecté enregistre vos informations et lorsque votre limite est dépassée, la douche s'interrompt toute seule. Habituellement, nous consommons 80 litres d'eau par douche. Avec ce prototype, c'est en moyenne un tiers de moins. L'électricité est l'autre poste de dépense abordé par les innovations du concours Lépine. Les Français paient en moyenne 900 euros par an pour cette énergie, mais un inventeur pourrait vous aider à réduire la facture. Il a conçu une sorte de régulateur de température, avec des capteurs qui adaptent la ventilation à la chaleur ambiante. Ainsi, l'appareil ne fonctionne que si c'est utile. Enfin, boire un café peut aussi nous aider à réduire nos dépenses. En effet, avec un rechargeur manuel de capsule, à 59 euros, plus besoin d'acheter des capsules. Sur un an, cela peut représenter entre 200 et 400 euros d'économie. Ainsi, en moins de minutes de vidéo, nous vous présentons de quoi mettre plusieurs centaines d'euros de côté.