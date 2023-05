Concours Lépine : jamais en panne d'imagination !

Le concours Lépine est comme le royaume des inventeurs. Il y a les inventeurs charmeurs, les appliqués et les artistes. Il y a aussi les habitués, comme Roberto et sa chasse d'eau économique. Et ceux qui viennent pour la première fois présenter une invention. Christelle Pelti a conçu un colis réutilisable, qui consiste à protéger les objets fragiles. C'est un colis gonflable avec de l'air et qu'on peut dégonfler pour récupérer l'objet. Comme elle, ils sont 371 à présenter leurs trouvailles, à ce concours. Il y a des inventeurs avec des looks un peu spéciaux. Certains ont inventé un purificateur d'air personnel, qui sert à purifier l'air ambiant. C'est une sorte de casque avec des filtres, un ventilateur et une batterie. Même avec une impression d'être dans les Alpes, on n'est pas sûr de le porter tous les jours. Pour le quotidien, on propose une poubelle à porte ou le bouton-poussoir pour fermer les volets. Il y a également des inventions dont on n'imagine même pas en avoir besoin. Comme cette poignée, en image, qui consiste à ouvrir une porte sans se servir d'une main. La remise de prix aura lieu lundi prochain. TF1 | Reportage L. Kebdani J.Y. Mey